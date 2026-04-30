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30.04.2026 06:31:29
Psyched Wellness mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Psyched Wellness stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 200 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,2 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 0,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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