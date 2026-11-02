Psyched Wellness stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Psyched Wellness hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,2 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 0,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at