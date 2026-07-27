Psyched Wellness vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Psyched Wellness hat am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,2 Millionen CAD – ein Plus von 200 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Psyched Wellness 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at