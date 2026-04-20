SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
|
20.04.2026 14:26:00
Psychedelic stocks surge after Trump supports using drugs like LSD for mental health
An executive order aims to speed up how quickly psychedelic drugs for mental illness can move through the regulatory process.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!