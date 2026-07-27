Psyence Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Psyence Group hat am 24.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD gegenüber -0,280 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at