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20.03.2026 06:31:28
PT ABM Investama Tbk: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
PT ABM Investama Tbk hat am 18.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 170,69 IDR, nach 156,39 IDR im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PT ABM Investama Tbk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,80 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4 271,88 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel waren 4 843,61 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 422,25 IDR gegenüber 801,75 IDR je Aktie im Vorjahr.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 17 090,50 Milliarden IDR – eine Minderung um 10,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 19 015,95 Milliarden IDR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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