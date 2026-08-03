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03.08.2026 06:31:29
PT Ace Hardware Indonesia Tbk Un präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
PT Ace Hardware Indonesia Tbk Un hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PT Ace Hardware Indonesia Tbk Un ein EPS von 0,050 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Ace Hardware Indonesia Tbk Un in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 123,9 Millionen USD im Vergleich zu 129,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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