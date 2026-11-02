PT Ace Hardware Indonesia Tbk Un: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PT Ace Hardware Indonesia Tbk Un lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PT Ace Hardware Indonesia Tbk Un ein EPS von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 129,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 125,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at