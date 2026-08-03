|
03.08.2026 06:31:29
PT Ace Hardware Indonesia Tbk veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
PT Ace Hardware Indonesia Tbk präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 13,21 IDR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PT Ace Hardware Indonesia Tbk noch ein Gewinn pro Aktie von 8,81 IDR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2 186,05 Milliarden IDR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 132,90 Milliarden IDR in den Büchern standen.
Experten hatten einen Gewinn von 9,05 IDR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 2 239,69 Milliarden IDR erwartet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!