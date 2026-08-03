PT Ace Hardware Indonesia Tbk veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PT Ace Hardware Indonesia Tbk präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 13,21 IDR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PT Ace Hardware Indonesia Tbk noch ein Gewinn pro Aktie von 8,81 IDR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2 186,05 Milliarden IDR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 132,90 Milliarden IDR in den Büchern standen.

Experten hatten einen Gewinn von 9,05 IDR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 2 239,69 Milliarden IDR erwartet.

Redaktion finanzen.at