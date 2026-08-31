PT Adaro Energy Tbk Un verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PT Adaro Energy Tbk Un veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 523,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PT Adaro Energy Tbk Un einen Umsatz von 479,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at