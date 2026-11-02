PT Adaro Minerals Indonesia Tbk Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PT Adaro Minerals Indonesia Tbk Registered hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 62,48 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 26,18 IDR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11 943,79 Milliarden IDR – ein Plus von 215,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Adaro Minerals Indonesia Tbk Registered 3 782,57 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at