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31.08.2026 06:31:29
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk Registered legte Quartalsergebnis vor
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk Registered lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 38,54 IDR beziffert, während im Vorjahresquartal 29,68 IDR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5 542,07 Milliarden IDR vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4 022,82 Milliarden IDR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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