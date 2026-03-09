PT Adaro Minerals Indonesia Tbk Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PT Adaro Minerals Indonesia Tbk Registered hat am 06.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 26,64 IDR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 41,07 IDR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat PT Adaro Minerals Indonesia Tbk Registered im vergangenen Quartal 4 959,35 Milliarden IDR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PT Adaro Minerals Indonesia Tbk Registered 4 947,31 Milliarden IDR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 108,65 IDR beziffert. Im Vorjahr waren 169,54 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 16 016,80 Milliarden IDR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 18 287,88 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at