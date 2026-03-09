09.03.2026 06:31:29

PT Adaro Minerals Indonesia Tbk Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PT Adaro Minerals Indonesia Tbk Registered hat am 06.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 26,64 IDR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 41,07 IDR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat PT Adaro Minerals Indonesia Tbk Registered im vergangenen Quartal 4 959,35 Milliarden IDR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PT Adaro Minerals Indonesia Tbk Registered 4 947,31 Milliarden IDR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 108,65 IDR beziffert. Im Vorjahr waren 169,54 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 16 016,80 Milliarden IDR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 18 287,88 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:33 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
03:30 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktie kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Rasanter Ölpreisanstieg im Blick: Asiens Börsen tiefrot
Die asiatischen Börsen brechen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen