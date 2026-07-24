PT Adhi Karya (Persero): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PT Adhi Karya (Persero) hat am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 17,32 IDR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,860 IDR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 32,03 Prozent auf 1 446,34 Milliarden IDR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2 128,03 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at