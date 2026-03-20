20.03.2026 06:31:28

PT Agung Podomoro Land Tbk: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PT Agung Podomoro Land Tbk hat am 18.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,52 IDR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PT Agung Podomoro Land Tbk ein EPS von 29,74 IDR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 920,38 Milliarden IDR – eine Minderung von 67,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2 798,96 Milliarden IDR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,97 IDR. Im Vorjahr waren 27,92 IDR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 36,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3 566,30 Milliarden IDR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 5 576,76 Milliarden IDR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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