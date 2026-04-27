PT AKR gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PT AKR hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 USD gegenüber 0,040 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 772,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 624,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at