PT AKR: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PT AKR hat am 18.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte PT AKR ebenfalls ein EPS von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat PT AKR mit einem Umsatz von insgesamt 818,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 640,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 27,73 Prozent gesteigert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,190 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 13,80 Prozent auf 2,78 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at