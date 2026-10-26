PT AKR: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PT AKR lud am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PT AKR im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 878,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 665,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at