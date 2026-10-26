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26.10.2026 06:31:29
PT AKR vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
PT AKR hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 39,53 IDR. Im Vorjahresviertel waren 23,71 IDR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,91 Prozent auf 15 688,53 Milliarden IDR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10 977,84 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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