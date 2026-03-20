PT AKR: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PT AKR hat am 18.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 41,74 IDR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PT AKR ein EPS von 38,34 IDR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13 622,76 Milliarden IDR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10 117,03 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 35,53 IDR je Aktie sowie einen Umsatz 13 203,28 Milliarden IDR prognostiziert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 125,24 IDR beziffert. Im Vorjahr waren 112,73 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat PT AKR 46 018,47 Milliarden IDR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,82 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 38 729,49 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 124,89 IDR sowie einem Umsatz in Höhe von 40 496,32 Milliarden IDR gerechnet.

Redaktion finanzen.at