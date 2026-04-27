PT AKR zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PT AKR hat am 24.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 33,25 IDR präsentiert. Im Vorjahr hatten 28,63 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 12 940,87 Milliarden IDR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PT AKR 10 255,85 Milliarden IDR umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 26,48 IDR sowie einem Umsatz von 11 463,06 Milliarden IDR in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at