PT Amman Mineral Internasional Tbk Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PT Amman Mineral Internasional Tbk Registered präsentierte am 21.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 82,33 IDR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PT Amman Mineral Internasional Tbk Registered ein EPS von -1,650 IDR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 632,67 Prozent auf 21 799,57 Milliarden IDR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2 975,35 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,004 USD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 1,06 Milliarden USD gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at