PT Aneka Tambang (Persero) Tbk CHESS Units of Foreign Securities hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk CHESS Units of Foreign Securities hat am 27.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Umsatz wurde auf 1,21 Milliarden AUD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 36,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,91 Milliarden AUD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at