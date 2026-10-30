PT Aneka Tambang (Persero) Tbk CHESS Units of Foreign Securities mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk CHESS Units of Foreign Securities hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 70,01 Prozent auf 2,06 Milliarden AUD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,21 Milliarden AUD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at