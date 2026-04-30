PT Aneka Tambang (Persero) Tbk CHESS Units of Foreign Securities präsentierte Quartalsergebnisse

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk CHESS Units of Foreign Securities äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 AUD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz lag bei 2,53 Milliarden AUD – das entspricht einem Abschlag von 1,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,56 Milliarden AUD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at