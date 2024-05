PT Aneka Tambang (Persero) Tbk CHESS Units of Foreign Securities stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk CHESS Units of Foreign Securities veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 25,06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 844,9 Millionen AUD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,13 Milliarden AUD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at