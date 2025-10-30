PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Un: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Un hat am 27.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 788,5 Millionen USD, gegenüber 1,27 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 37,91 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at