PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Un öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Un hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,85 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Un 0,540 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 1,75 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,59 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at