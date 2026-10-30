PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Un: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Un hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Un hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,320 USD je Aktie gewesen.

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Un hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,44 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 83,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 788,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at