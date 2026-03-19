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19.03.2026 06:31:28

PT Apexindo Pratama Duta öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PT Apexindo Pratama Duta hat am 17.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 11,66 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,580 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat PT Apexindo Pratama Duta im vergangenen Quartal 341,69 Milliarden IDR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PT Apexindo Pratama Duta 375,30 Milliarden IDR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 18,11 IDR. Im Vorjahr waren 3,17 IDR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1 386,76 Milliarden IDR vermeldet. Im Vorjahr hatte PT Apexindo Pratama Duta 1 340,20 Milliarden IDR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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