PT Arwana Citramulia Tbk Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PT Arwana Citramulia Tbk Registered stellte am 20.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 20,23 IDR. Im Vorjahresviertel waren 14,64 IDR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Arwana Citramulia Tbk Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 898,54 Milliarden IDR im Vergleich zu 732,85 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at