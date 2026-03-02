02.03.2026 06:31:29

PT Arwana Citramulia Tbk Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PT Arwana Citramulia Tbk Registered hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 13,06 IDR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 16,19 IDR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 740,46 Milliarden IDR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PT Arwana Citramulia Tbk Registered einen Umsatz von 710,36 Milliarden IDR eingefahren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 55,93 IDR gegenüber 59,21 IDR je Aktie im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2 914,33 Milliarden IDR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte PT Arwana Citramulia Tbk Registered einen Umsatz von 2 632,31 Milliarden IDR eingefahren.

Redaktion finanzen.at

