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22.10.2026 06:31:29
PT Arwana Citramulia Tbk Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
PT Arwana Citramulia Tbk Registered hat am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 21,08 IDR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13,93 IDR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Arwana Citramulia Tbk Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 982,11 Milliarden IDR im Vergleich zu 750,37 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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