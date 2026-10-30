PT Astra Agro Lestari Tbk Un gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PT Astra Agro Lestari Tbk Un hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,12 USD. Im letzten Jahr hatte PT Astra Agro Lestari Tbk Un einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 473,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 465,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at