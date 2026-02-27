27.02.2026 06:31:29

PT Astra Graphia: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PT Astra Graphia lud am 24.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 66,22 IDR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 40,09 IDR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 729,08 Milliarden IDR. Im Vorjahreszeitraum waren 775,89 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 200,61 IDR beziffert. Im Jahr zuvor waren 151,71 IDR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,27 Prozent auf 2 990,79 Milliarden IDR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2 814,26 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

