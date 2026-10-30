PT Astra International Tbk: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

PT Astra International Tbk hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 228,00 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 222,00 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 80 751,00 Milliarden IDR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 85 956,00 Milliarden IDR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at