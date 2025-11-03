|
03.11.2025 06:31:29
PT Astra International Tbk gewährte Anlegern Blick in die Bücher
PT Astra International Tbk hat am 31.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 222,00 IDR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 247,00 IDR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat PT Astra International Tbk 80 751,00 Milliarden IDR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 86 362,00 Milliarden IDR umgesetzt worden.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 204,75 IDR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 79 496,94 Milliarden IDR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
