PT Astra International Tbk Un: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PT Astra International Tbk Un hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 USD. Im Vorjahresviertel hatte PT Astra International Tbk Un 0,270 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 4,82 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 1,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at