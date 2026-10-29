PT Astra Otoparts Tbk Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PT Astra Otoparts Tbk Registered ließ sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PT Astra Otoparts Tbk Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 134,00 IDR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PT Astra Otoparts Tbk Registered 130,00 IDR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6 169,15 Milliarden IDR umgesetzt, gegenüber 5 223,97 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at