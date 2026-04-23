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23.04.2026 06:31:29
PT Astra Otoparts Tbk Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
PT Astra Otoparts Tbk Registered veröffentlichte am 21.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 116,00 IDR präsentiert. Im Vorjahr hatten 105,00 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,40 Prozent auf 5 256,85 Milliarden IDR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4 894,44 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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