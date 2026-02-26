PT Astra Otoparts Tbk Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PT Astra Otoparts Tbk Registered ließ sich am 24.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PT Astra Otoparts Tbk Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 132,00 IDR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PT Astra Otoparts Tbk Registered ein EPS von 105,00 IDR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5 099,47 Milliarden IDR umgesetzt, gegenüber 4 906,70 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 457,00 IDR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 422,00 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 19 906,77 Milliarden IDR – ein Plus von 4,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem PT Astra Otoparts Tbk Registered 19 073,70 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.

