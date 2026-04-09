PT Asuransi Ramayana Tbk stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PT Asuransi Ramayana Tbk lud am 07.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,00 IDR. Im Vorjahresquartal waren -8,570 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat PT Asuransi Ramayana Tbk im vergangenen Quartal 480,28 Milliarden IDR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PT Asuransi Ramayana Tbk 360,34 Milliarden IDR umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 17,00 IDR präsentiert. Im Vorjahr hatte PT Asuransi Ramayana Tbk ein EPS von 25,71 IDR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,86 Prozent zurück. Hier wurden 1 327,81 Milliarden IDR gegenüber 1 656,83 Milliarden IDR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at