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20.08.2026 06:31:29
PT Avia Avian Tbk Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
PT Avia Avian Tbk Registered hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 7,37 IDR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PT Avia Avian Tbk Registered 5,56 IDR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 865,69 Milliarden IDR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2 232,79 Milliarden IDR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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