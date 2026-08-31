PT Bakrie Brothers Tbk (A) (A) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PT Bakrie Brothers Tbk (A) (A) hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,17 IDR gegenüber -0,010 IDR im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PT Bakrie Brothers Tbk (A) (A) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 76,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 456,85 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel waren 823,54 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at