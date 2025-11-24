|
PT Bakrie Brothers Tbk (A) (A) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
PT Bakrie Brothers Tbk (A) (A) hat am 21.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,25 IDR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PT Bakrie Brothers Tbk (A) (A) 11,05 IDR je Aktie generiert.
Mit einem Umsatz von 876,81 Milliarden IDR, gegenüber 930,38 Milliarden IDR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,76 Prozent präsentiert.
