PT Bakrie Brothers Tbk (A) (A): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PT Bakrie Brothers Tbk (A) (A) veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 2,78 IDR gegenüber -6,870 IDR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,10 Prozent auf 1 088,83 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel hatte PT Bakrie Brothers Tbk (A) (A) 1 147,35 Milliarden IDR umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2,85 IDR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,29 IDR je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 3 869,91 Milliarden IDR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 3 742,97 Milliarden IDR.

