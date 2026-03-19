Pt Bakrieland Development Tbk (A) (A) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pt Bakrieland Development Tbk (A) (A) veröffentlichte am 16.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,68 IDR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,120 IDR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 359,37 Milliarden IDR umgesetzt, gegenüber 324,84 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,970 IDR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Pt Bakrieland Development Tbk (A) (A) ein EPS von -2,340 IDR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Pt Bakrieland Development Tbk (A) (A) im vergangenen Geschäftsjahr 1 425,94 Milliarden IDR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pt Bakrieland Development Tbk (A) (A) 1 226,74 Milliarden IDR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at