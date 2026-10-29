PT Bank Aladin Syariah Tbk Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PT Bank Aladin Syariah Tbk Registered hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,96 IDR. Im Vorjahresviertel hatte PT Bank Aladin Syariah Tbk Registered 3,00 IDR je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,15 Prozent auf 339,31 Milliarden IDR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 404,67 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at