PT Bank Aladin Syariah Tbk Registered legte Quartalsergebnis vor

PT Bank Aladin Syariah Tbk Registered präsentierte in der am 22.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 1,50 IDR. Im letzten Jahr hatte PT Bank Aladin Syariah Tbk Registered einen Gewinn von 2,00 IDR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 341,47 Milliarden IDR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 285,38 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at