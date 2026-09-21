PT Bank Bukopin Tbk (B) Class -B- stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PT Bank Bukopin Tbk (B) Class -B- hat am 18.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

PT Bank Bukopin Tbk (B) Class -B- hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1 446,10 Milliarden IDR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 517,31 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at